‘Okullardaki Cinsiyet Ayrımı’ projesine onay

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'nin Erasmus K229 Projesi kabul edildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'nin Türkiye koordinatörü olduğu, ‘Gender Inequality In School’ (Okullardaki Cinsiyet Ayrımı) projesi onaylandı.

İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan ortaklığında yürütülecek projenin ilk hareketliliği Aralık ayında İspanya'ya yapılacak.

Projenin amacı ve hedeflerine ilişkin 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nden yapılan açıklamada, “Her yıl binlerce kız, toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle okuldan ayrılmaktadır. Projeyle bunu önlemek, kız öğrencilerin okullarda gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek, öğrenciler arasında farkındalık yaratmayı ve cinsiyet eşitsizliğini önlemek amaçlanıyor.

Ayrıca bilimsel gelişmelerde, STEM ve Robotik kodlama faaliyetlerinde, bilgisayar teknolojisini kullanma ve uygulamalarında kızlara yönelik güçlü önyargı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak da hedefleniyor.” denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 20:32