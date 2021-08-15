Olçok Ailesi’nden Mevlid-i Şerif

FATİH AKBAŞ

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile annesi Asiye Olçok, babası Dursun Olçok ve ağabeyi Erdoğan Olçok için Çorum'da mevlit okutuldu.

Mecidiyekavak Köyü Camii’nde gerçekleştirilen programa Olçok ailesi ile eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, protokol üyeleri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in ardından tüm şehitler için dua edildi.