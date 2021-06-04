Ölen kişilerin miraslarını alan çeteye operasyon

Bursa merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 5 ilde ölen kişilerin miraslarını alabilmek için Amerika’da ıslak imzalı senet düzenleyen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Polis, Gemlik ilçesinde 5 farklı dolandırıcılık suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın bağlantıları ve görüşmelerini incelemeye alarak suç ağının ele başı olduğunu fark etti. Tutuklanan şahsın kamu kurumları ve özel kuruluşlarda birçok yardımcısının olduğu tespit edildi. Zanlının, mal varlığı olan ölmüş ya da kayıp şahıslar adına senet ve vasî belgesi düzenleyerek kendi üzerine aldığı tespit edildi. Ölen kişilerin mal varlıklarını alabilmek için devlet kurumlarındaki bağlantılarını kullanarak Amerika’daki özel bir kuruluşta ıslak imzalarını taklit ettirdiği tespit edilen zanlı, 200 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.



Yurtdışı bankalarından teminat mektubu vaadi

Bazı kurumların ise ihracat faaliyetleri için yurtdışı bankalarından teminat istemesi üzerine farklı bir ağ oluşumunu tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt ele başının bu kurum yöneticilerinden teminat mektubu karşılığı yüklü miktarda bedel talep ederek 30’a yakın kişiyi dolandırdığını belirledi.



Örgüt üyesi 19 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilere yönelik 1 Haziranda Gemlik merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 13:37