Ölen tavuğuna ağıt yakıp cenaze namazını kıldı

EROL TAŞKAN

Gazetemizin gülü, Çorum’da tanıyan herkesin baştacı ettiği Özgür Sol’un çocuğu gibi baktığı nazlı isimli tavuğu öldü. Nazlı’sının ardından ağıtlar yakarak acısını bastıran Özgür, sarıp sarmaladığı Nazlı’sı için cenaze namazı kılıp defnetti.

Eşi Gülbahar Sol ile birlikte, civciv olarak aldıkları Nazlı’ya gözü gibi bakarak, adeta çocukları yerine koyan Özgür Sol, Nazlı’nın ölümüyle ilgili duygularını anlattı.

‘O’nun üzerine gül koklamam’

Nazlı’yı kümesinde ölmüş olarak bulduğunu anlatan Özgür Sol, göğsüne yaslayıp öpüp kokladığı Nazlı’sı için Küçük Emrah’tan ayrılamam şarkısını söylemiş. Ardından eve götürüp masanın üzerine bıraktığı Nazlı’nın yüzüne su çaldığını, sarıp sarmaladıktan sonra da mahallelerinde bulunan bir türbenin bahçesine gömdüğünü söyledi. “Tekrar tavuk besleyip beslemeyeceği ile ilgili soruya ise, “O’nun üzerine gül koklamam” diyerek, bir daha sevmek mi tövbeler olsun şarkısını Nazlı’sı için düzenlediği haliyle terennüm etti.

Hatun kişi niyetine cenaze namazı

Yıllardır hiçbir cenaze namazını kaçırmayan Özgür, insanlar için gösterdiği hassasiyetini tavuğu için de göstererek, cenaze namazı kıldığını anlattı. “Hatun kişi niyetine deyip namaz kıldım. Tavuğa namaz olur mu bilmiyorum ama ben kıldım.” diyerek, Nazlı’yı evlatları gibi gördüklerini, ardından göz yaşı döktüklerini dile getirdi.

Her konuşmasını özenli seçen, gönlü sevgiyle dolu Özgür kardeşimizin üzüntüsünü paylaşıyor, kendisine ve kıymetli eşine başsağlığı diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:17