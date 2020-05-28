Ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği sahiplendirilecek

Çorum'un Bayat ilçesinde, çöplükte yaralı halde bulunan sokak köpeği, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra sahiplendirilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

İlçe çöplüğünde bir bacağı kopmuş ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerle ağır yaralı olarak bulunan sokak köpeği, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yaklaşık 3 ay tedavi gören sokak köpeği, sağlığına kavuştu.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen, 7 yaşındaki köpeği Ankara'da sahiplendirmek üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden teslim aldı.

Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölmek üzereyken bulunan sokak köpeğinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uzun bir tedavi süreci geçiren köpeği, Ankara'da sahiplendireceklerini belirten Çimen, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Veteriner Hekim Mehmet Gültekin ise köpeğin hayati riskle merkeze getirildiğini, dişi köpeğin yavrularının olduğunu tahmin ettiklerini ancak yavruların bulunamadığını belirterek, "Geldiğinde karnında enfekte olmuş yaraları vardı. Uyuz hastalığı vardı ve bir ayağı yoktu. Şu anda karın bölgesindeki yaralar tamamen kapandı, uyuzu iyileşti." dedi.

Sokak hayvanları konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Gültekin, vatandaşların hayvan satın almak yerine bu tür merkezlerden sahiplenebileceklerini kaydetti.

(AA)