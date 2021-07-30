Ölüm Yolu’nu yeniden gündeme getirdi

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum-Samsun yolundaki sık sık kazaların yaşandığı ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılan Kuşsaray-Düvenci Kavşağı’nı yeniden gündeme getirdi.

Kuşsaray ve Düvenci ovasına dönen kavşakta önceki senelerde ölümlü kazalar meydana geldiğini dile getiren Necmettin Yalçın, “Bu kavşağı 13 köy kullanıyor. Son 6 yıl içerisinde 2 defa ölümlü trafik kazası meydana geldi. Sık sık da maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor. Buraya alt geçit yapılmasıyla ilgili dilekçe verdik, olumsuz cevap geldi. Daha sonra bölgedeki köy muhtarları ile birlikte Ahmediye Köyü’nün girişinde bulunan yoldan o köylere giriş verilebilir mi diye yazı yazdık, herhangi bir dönüş yapılmadı. O yolu günlük kullanan birisi olarak sık sık tehlikeli durumlara şahit oluyoruz. Burada inceleme yapılmasını istiyoruz. Daha önce de toplantıda gündeme getirdik ama hiçbir dönüş olmadı.” dedi.

Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov da kavşak ile ilgili inceleme yapılacağını açıkladı.