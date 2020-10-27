‘Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar’

M.BURAK YALÇIN

İstihdam Paketi düzenlemesine tepki gösteren Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Sungurlu Temsilcisi İnci Yıldız, “Söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme” düzenlemesidir” dedi.

Türk-İş İl Temsilciliği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren torba yasa teklifi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bugün Kadeş Barış Meydanında gerçekleşen basın açıklamasına Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen ve bazı üyeler katıldı.

Basın toplantısında konuşma yapan Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Sungurlu Temsilcisi İnci Yıldız, istihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyledi.

İnci Yıldız, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenlemenin aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel güvencelerinin, çalışma barışının ortadan kalkmasına ve sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacağını belirterek, “Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.

Salgın koşullarında işsizlikle mücadelenin böyle olmayacağını ileri süren Yıldız, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez. TBMM’deki söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme” düzenlemesidir.”

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman da TBMM’de görüşülen yasanın çıktığı andan itibaren çalışanların huzurunu bozacağını öne sürerek, şunları söyledi: “Hükümetler ne zaman adı istihdam, iyileştirme gibi paketler açıklasa süslü laflarla açıkladıkları paketler halka bal çanağı gibi gösteriliyor. İçi açılıp çalışanların önüne konulunca görüyoruz ki cin biberi. Çalışanların adeta hayatını felç ediyor. TBMM’de görüşülen bu düzenlemede bunlardan biridir.

Görüşülen bu yasa çıktığı andan itibaren çalışanların huzurunu bozacak, sendikasız ve örgütsüz bir çalışma meydana getirecektir. Türk-İş olarak buna karşıyız.”