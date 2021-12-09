Ölümüne vefalılar, ölümüne sevdalılar

EROL TAŞKAN

Türk Milleti’nin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Özel Harekatçılar, bu vatana ölümüne sevdalı olduklarını, dostlarına karşı da ölümüne vefalı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

2015 yılında şehit olan Özel Harekat Başpolisi Şehit Mesut Demirkan’ı şehadet yıldönümünde yalnız bırakmayan yiğitler, Şehit Özel Harekat Polisi Emre Beker’i de ziyaret etti.

Düşmana korku, dosta güven veren yiğit Özel Harekatçılar, ilk olarak birlikte çatışmaya girdikleri ve aynı çatışmada gazi oldukları Şehit Mesut Demirkan’ın Boğabağı Köyü’ndeki ailesini ve kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra da yine aynı köyde ve aynı mezarlıkta medfun bir başka yiğit olan Şehit Emre Beker’in kabrini ziyaret eden Özel Harekat Polisleri, Beker’in babası emekli İmam Hatip Uğur Beker’i de ziyaret ederek sohbet etti.

Ankara Gölbaşı’nda bu memleket için her an eller tetikte nöbet tutup terörle mücadelenin en ön safında koşan yiğitler, vatana da vefaya da ölümüne aşık olduklarını bir kez daha ispat etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 18:28