Ömer Günalp Toç Bir-Sen’e aday

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Ömer Günalp, Çorum Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası(Toç Bir-Sen) Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı.

3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu ifade eden Ömer Günalp, Toç Bir-Sen bayrağını daha ileriye taşımak için aday olduğunu belirterek, tüm çalışanların özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda bütün gücüyle mücadele edeceğini, çalışma arkadaşlarından alacağı yetkiyle gece gündüz demeden her arkadaşının derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan hiçbir çalışanı ötekileştirmeden hizmet edeceğini, ayrıştırıcı değil birleştirici, yapıcı ve herkesi kucaklayan bir anlayışta olacağını söyledi.

Yeni ekip, yeni heyecan sloganı ile yola çıktıklarını belirten Günalp, “Oluşturduğumuz yönetim listemizle her kurumu ve her mesleği eşit temsil etme noktasında çok hassas davranarak, yeni dönemde dinamizmi ve tecrübeyi birleştirerek Toç Bir-Sen Bayrağını daha ileriye taşıyacağız. Başarının ekip anlayışına ve şeffaf çoğulcu katılım ile gerçekleşeceğine inanan birisiyim. Hedefimiz üyelerimize kaliteli hizmet etmek, yeni ekip yeni heyecan sloganı ile yola çıktık. Değişim şart” dedi.

(Haber Merkezi)