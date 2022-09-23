Ömer Güney adaylığını açıkladı

MURAT ÇETİN

Ticaret Borsası eski Başkanı Ömer Güney, Çorum Ticaret Borsası başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Ömer Güney, “Güçlü ekip etkin temsil ile hizmet etmek için adayım.” dedi.

8 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Çorum Ticaret Borsası seçimleri için aday olduğunu açıklayan Ömer Güney, önceki dönem çalışmalarından da bahsettiği basın metninde şunları söyledi,

“Tüccar sanayici ve esnaf arkadaşlarımıza hizmet etmek ve onların sorunlarına çözüm olabilmek için 8 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Çorum Ticaret Borsası seçimlerine başkan adayıyım. Ticaret Borsasındaki hizmetlerime; 1999-2005 yılları arasında Çorum Ticaret Borsası Meclisi Üyeliği ve TOBB Genel Kurul Delegeliği ile başladım. 2005-2013 yılları arasında Çorum Ticaret Borsası’nda başkanlık yaparak hizmetlerime devam edebildim. Bu süre içerisinde Türkiye’deki örnek borsalardan biri olan Çorum Ticaret Borsası Kompleksimizi çalışma arkadaşlarım ile güzel ilimize kazandırdık. Amasya ve Merzifon da tescil büroları açıp, İskilip ilçemizde de borsa satış salonumuzu hizmete kazandırdık. Yine görev süremiz içerisinde Belediyemiz ve Valiliğimiz ile hareket ederek Hayvan Pazarımızın İşletmeciliğini Borsamız bünyesine kattık. Çalışma arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yaptık. Geçmişteki tecrübelerimizle, güçlü ekip etkin temsil ile hizmet verebilmek için ben ve arkadaşlarımla birlikte göreve talibiz. Çoğulcu ve katılımcı anlayışla görevimizi yerine getireceğiz. Borsamızın alt yapısını daha da güçlendirerek, ticari ve sosyal temsil faaliyetlerimize katkı sağlamak; tüccar, sanayici ve esnaflarımızın her türlü talep ve sorunlarını gidermek en büyük hedeflerimiz. 8 Ekim 2022’de yapılacak olan Çorum Ticaret Borsası seçimlerine adaylığımı açıklıyorum.”