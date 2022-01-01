Ömer Latif Akdağ güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Ömer Latif Akdağ yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda bazı oda başkanları ile üyeler hazır bulundu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kurulun divan üyeliklerine Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ve Remzi Akça seçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Latif Akdağ yeniden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi

Ömer Latif Akdağ’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Gürbüz Tuygun, Halit Bölükbaş, Resul Yiğitoğlu, Yücel Şahin, Ersan Özdemir, Hamza Kabakulak.”

Denetim kurulunda ise Ahmet Memiş, Erdem Eren ve Arzu Akta yer aldı.