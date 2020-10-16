Ömer Sobacı’nın görev süresi uzatıldı

M.BURAK YALÇIN

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görev süresi dolan 20 İl Sağlık Müdürünün sözleşmelerinin 14 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Görev süresi uzatılan sağlık müdürleri arasında İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da yer aldı.

Daha önce Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik görevini yürüten Sobacı, Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tek çatı altında toplanmasının ardından 2017 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlüğü görevini yörütüyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 19:30