Ömer Taşpınar mesai arkadaşlarına veda etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uzun yıllardır görev yapan Din Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Taşpınar, Ankara’nın Keçiören ilçesine atandı. Ömer Taşpınar’ın tayini nedeniyle veda programı yapıldı.

Hitit Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ile Ömer Taşpınar’ın mesai arkadaşları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Ömer Taşpınar’a teşekkür ederek başarı belgesi ile hediye verdiler ve yeni görev yerinde başarı dileklerini ilettiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 22:53