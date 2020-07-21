Ömerbey Köyü’ne geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ömerbey Köyü'nde çıkan yangının ardından yangınzede aileye ve köy halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve parti yöneticilerinden Burhan Erdem ile birlikte Ömerbey Köyü'nü ziyaret eden Tahtasız, Turan Kaya'ya ait samanlık, ahır ve odunlukta çıkan yangın nedeniyle olay yerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

Çıkan yangın sonucu samanlık, ahır ve odunluk yanarken, 800 balya saman ve 60 çuval yemin kül olduğu öğrenildi.

Tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Turan Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, "Allah beterinden korusun. Her zaman ve her koşulda yanınızdayız." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 21:06