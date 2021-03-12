 OMÜ Hitit’le YÖS tecrübelerini paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çevrimiçi toplantılarla sürüyor.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile çevrimiçi düzenlenen toplantıda YÖS organizasyon aşamaları, başvuru-sınav otomasyonu, kullanılan teknolojik altyapı, ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrenci tercih ve kayıtlanma konuları soru-cevap şeklinde tartışıldı.

Toplantıya Hitit Üniversitesi’nden Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, Uluslararası Ofis Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman, HUZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş, Uluslararası Ofisten Ahmet Kamil Benli, TÖMER Müdür Yrd. Öğr. Gör. Serdar Başutku; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Rektör Yrd. Prof. Dr. Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız ve ilgili UZEM personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Üni-Dokap tecrübelerinden bahsederek, “Üniversitelerarası Ortak YÖS uygulaması ve önerilerinden bahsetti. Bu konuda üniversitelerin çekimser davrandığını ifade eden Şimşek, bu sebeple de işbirlikleri açısından fazla yol katedilmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, OMÜ ve Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan YÖS ortak çalışma platformu isteğini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS çalışmalarının kendileri için bir rehber olma niteliği taşıdığını belirtti. (Haber Merkezi)