Önce dua sonra gül

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası öncülüğünde Ayakkabıcılar Arastası'nda düzenlenen Kandil Duası'na katıldı.

Pandemi şartları nedeniyle katılımın düşük tutulduğu duada helal, bol ve bereketli kazançlar için dua eden Başkan Gür, daha sonra Arasta’da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara gül hediye etti.

Kandile tekrar kavuşmak temennisinde bulunarak esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm Çorum halkının ve İslam Alemi'nin Mevlid Kandili'ni kutlayan Gür, esnafa da hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Birlik Başkanı Recep Gür'e kandil duasında Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de eşlik etti.