Önce uyardı sonra çikolata ikram etti

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte yılbaşı tedbirleri kapsamında Ankara-Çorum karayolunda denetim gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğunun arttığı Ankara-Çorum karayolunda önce sürücüleri uyardı, ardından çikolata ve kolanya ikram etti.

Emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda sürücülere hatırlatmada bulunan Vali Çiftçi; “Ülke genelinde de emniyet ve jandarma birimleri tarafından da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın ve toplum sağlığının garanti altına alınması için bu denetimler yapılıyor. 2020 yılı daha çok pandemi ile mücadele ile geçti. Hem ülke olarak hem dünya olarak zor günlerden geçtik. 2021 yılında aşıyla beraber bu belanın, musibetin insanlığın üzerinden kalmasını niyaz ediyorum. Pandemi ile mücadele konusunda sağlık personelimiz son derece gayretli bir çalışma sarf ettiler. Toplumun diğer kesimleriyle birlikte en fazla mücadeleyi onlar verdiler” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “2020 yılı ülkemiz, şehrimiz, insanlık adına zor geçti. Son gündeyiz. Son saatlerdeyiz. Yeni yıllı beraber daha mutlu, daha huzurlu bir Çorum, Türkiye ve dünya olsun istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 18:10