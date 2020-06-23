‘Önceliğimiz ekonominin bel kemiği esnaf ve sanatkârımızın yanında olmak’

FATİH AKBAŞ

Türkiye Halk Bankası, gazetemizde yayınlanan ‘Çay ocakları kira desteği istiyor’ başlıklı haber nedeniyle açıklama gönderdi.

Halk Bankası haberde adı geçen müşterilerine ait kredi talepleri ve sonuçların yeniden incelendiğinin ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi adına konuyla ilgili telefon aracılığıyla kendilerine ulaşılarak bilgilendirme yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haberde görüşüne yer verilen müşterilerimizden birisi emekli olduğu için Esnaf Destek Paketi’nden yararlanamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterimizin bankamıza yaptığı kredi başvurusu, ilgili haber tarihinden yaklaşık 1 ay önce olumlu sonuçlanmış ve kendisinin Halkbank Esnaf Destek Paketi’nden yararlanabilmesi sağlanmıştır. Esnaf ve sanatkârlarımız için özel olarak geliştirilen Halkbank Esnaf Destek Paketi’nden emekliler dâhil, kredi koşullarını sağlayan tüm müşterilerimiz kolayca yararlanabilmektedir. Benzer şekilde, diğer müşterimizin kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanmasının nedeni de emekli olması değildir. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nde (ESKKK) risk bakiyesi bulunan müşterimiz bu krediden ancak ESKKK kefaleti ile yararlanabilir. Bankamız, ESKKK aracılığıyla başvuru yapması halinde müşterimizin talebini hızla değerlendirmeye alacaktır. Kendisine de bu bilgi tarafımızca aktarılmıştır. Bankamız, küçük işletmelerin ticari faaliyetlerini gönül rahatlığıyla sürdürebilmeleri için tüm imkânlarını kullanmakta ve finansal kaynaklarını desteğe en çok ihtiyaç duyan müşterilerine uygun koşullarda sunabilmek için her zaman büyük gayret göstermektedir. Kredi büyüklüğünde Türkiye'nin ikinci büyük bankası olan Halkbank’ın kuruluşundan bu yana ilk önceliği, ülke ekonomisinin bel kemiği esnaf ve sanatkârımızın yanında olmaktır. Halkbank, “önce halk, sonra bankayız” yaklaşımı doğrultusunda Çorum’a ve Çorumlu esnafımıza da desteklerini artırarak devam ettirecektir.”

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 19:16