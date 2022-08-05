Öncü Köfte Çorum’da köftede öncü olmaya hazırlanıyor

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Eren Taştemürlü’nün yaptığı Köftede Öncü hizmete girdi.

‘Köftede Öncü Biziz’ sloganıyla Yeniyol Mahallesi Müftü Ahmet Gökeşme Sokak numara 5 (Mevlana Otopark yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Köftede Öncü, lezzetine, hızına ve kalitesine güveniyor.

İşletme olarak Çorum’da köftede iddialı olduklarını belirten işletme sahibi Eren Taştemürlü; “Bizim köftelerimizi yiyen bir daha bırakamaz.” dedi

%100 dana eti kullandıklarını dile getiren Taştemürlü, etleri Kümbüloğlu Besicilik’ten temin ettiklerini söyledi.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuklarını ifade eden Taştemürlü; “İşletme olarak lezzetimize, hızımıza ve kalitemize güveniyoruz. Sloganımız ve ismimiz gibi Çorum’da köftede öncü olmaya hazırlanıyoruz ve iddialıyız. İşletme olarak köftelerimizin yanı sıra ayrıca tavuk ve ciğer servislerimiz de var.” diye konuştu

Açılışa özel iki yarım köfteyi 35 liradan satışa sunduklarını belirten Taştemürlü, gece 04.00’e kadar paket siparişleri de aldıklarını sözlerine ekleyerek lezzetli ve kaliteli köfte yemek herkesi Öncü Köfte’ye davet etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 17:54