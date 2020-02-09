Öncü’den Ankara çıkarması

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundular.

AK Parti grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemle ilgili yaptığı konuşmasını dinleyen heyet daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile bir araya geldi. Kulüp çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaptılar.

Gazi Meclis ziyaretinde Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel’e Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Bolat, Mücahit Keskinel, Şahin Özcan eşlik etti.

Heyet, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’yı makamlarında ziyaret ederek, kulübün çalışmaları hakkında bilgi vererek kulüp çalışmalarını içeren brifing dosyasını sundular.

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan "Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Tanıtım ve Plânlama" toplantısına milletvekillerini davet ettiler.

Kulübün yaptığı faaliyetlerin ve planlamaların kamuoyu ile paylaşılacağı toplantıya Çorum’un siyasî ve idarî tüm aktörlerinin davet edileceğini ifade eden Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel, “Şubat ayı ortalarında yapmayı düşündüğümüz toplantı ile ilimizde spor adına çok güzel şeylerin yapıldığını bir kez daha ve yüksek sesle söyleyeceğiz. Kulüp olarak kırmızı çizgimiz olan milli ve manevî değerlerimizin gençlere aktarımı noktasında yürüttüğümüz çalışmaların ülkemizdeki ve ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarına da güzel örnek olacağını temenni ediyoruz. Bunun ön çalışması olarak bugün Çorum milletvekillerini ziyaret ederek brifing dosyası verdik ve kulübümüzün tanıtımını yaptık. Çeşitli branşlarda üç yüzün üzerinde sporcu ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Nitelikli sporcu sayımızı artırmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Görünürlük çalışmalarımızda bunun önemli ayaklarından biridir. Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın, Rektörümüz Sayın Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Sarı ve AK Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek hem brifing dosyamızı vereceğiz hem de toplantımıza davet edeceğiz” dedi.