Onkoloji Merkezi için 5 milyon lira ödenek

Çorum’da yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binası için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 5 milyon TL destek alındı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekili Oğuzhan Kaya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi TBMM’deki çalışma ofisinde ziyaret ettiler.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, büyükşehirler dışında Çorum ölçeğinde hiçbir ilde bulunmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının geçtiğimiz günlerde temelinin atıldığını hatırlattı.

Yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının 320 gün içerisinde bitirileceğini ve 2022 yılı bitmeden hizmete açılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, toplam 1400 metrekare alana kurulan merkezin 4 bin 336 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti.

Bittiğinde 76 oda, 3 bekleme alanı, 15 özel tedavi alanı bulunacak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatının durmaması için gerekli olan parasal kaynak konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye konuyu aktardıklarını anlattı. Bakan Nebati’nin de Çorum ve bölgesi için son derece önemli olan hastanenin bitirilmesi için gereken maddi desteği sağlama sözü verdiğini açıklayan Ceylan, merkez inşaatı için ilk etapta 5 milyon TL ödeneğin verildiğini ifade etti.

Kanserin zorlu bir tedavi süreci içerdiğine dikkati çeken Ceylan, Çorum’da kanser tedavi gören insanların tedavi olabilmek için büyük şehirlere gitmek durumunda kaldıklarını, ancak bu yılın sonu itibariyle tedavilerin Çorum’da yapılacağını kaydetti.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum ölçeğindeki hiçbir ilde bu merkezden bulunmadığını aktaran Ceylan, “Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Çorum'da yüzyılın yatırımıdır. Öyle bir yatırım ki burada emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)