Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği, sokak hayvanlarını unutmadı.

Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlerine devam eden dernek, bu süreçten en çok etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de kolları sıvadı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilcisi Ali Osman Tortum, “Şehrimizin çeşitli bölgelerine yemlikler yerleştirdik. ‘Onlar bize emanet’ düsturuyla yaptığımız bu çalışmalarda altın kalpli Çorumlu hemşehrilerimizi de yemliklere sahip çıkmaya ve destek olmaya çağırıyoruz. Haydi merhamet ve şefkat dolu yürekler; bir avuç yem de senden olsun.”

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 21:37