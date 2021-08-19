‘Onlar işçiden öte köyümüzün misafiridir’

EROL TAŞKAN

Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Karacaköy’deki Şanlıurfalı tarım işçilerine yemek ikram etti.

Güzel bir dayanışma örneğinin sergilendiği ziyarette konuşan Muhtar Salih Biçer, “Şanlıurfa’dan köyümüze gelerek bizim tarımsal çalışmalarımıza destek veren kardeşlerimiz, tarım işçiliğinden öte bizim için değerli birer misafirdir.” dedi.

Tarım alanlarındaki yoğun çalışma temposu nedeniyle günün yorgunluğunu atan tarım işçileri, muhtarın yemek ikramı sürprizi ile karşılaştı. Muhtar heyeti ve bazı köy sakinlerinin de katıldığı yemeğin ardından, ülkemizin birlik ve beraberliği, hasadın bol ve bereketli olması için dua edildi.

Köydeki tarımsal çalışmalarda, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin büyük bir emek sahibi olduğunu dile getiren Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, emekleri için tek tek teşekkür ettiği tarım işçilerinin misafir hükmünde olduğunu, bu sebeple misafire gösterilecek hürmet ve misafirperverliğin kendileri için vazgeçilmez bir görev olduğunu dile getirdi.

“Evlerini bırakıp köylerimize gelerek bizlere misafir olan kardeşlerimizin sayesinde, tarımsal çalışmalarda önemli mesafeler alıyoruz. Onların istihdamı ve para kazanması söz konusu elbette, fakat bizim açımızdan da arazi işlerimizin vaktinde yapılması ve çalıştıracak insan bulmamız bizim için de büyük bir önem arzediyor.” diyen Salih Biçer, Doğu ve Güneydoğu’dan evlerini bırakarak Çorum’a gelen mevsimlik tarım işçileri, sadece Karacaköy’ün değil, tüm köylerin tarımsal çalışmalarında önemli katkılar sunduğunu ve emekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ettiğini aktardı.