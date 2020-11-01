Önsöz düzenledi, ünlü koro seslendirdi

RECEP MEBET

Çorumlu Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz’ün düzenlemesini yaptığı eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuarına alındı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz’ün düzenlemesini yaptığı ‘Kızılcıklar Oldu mu?’ adlı anonim türkü, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin önceki gün gerçekleşen ‘OperAcapella’ adlı konserinde seslendirildi.

Aydın Gün Salonu’nda gerçekleşen konserin açılış eseri olarak icra edilen türkü, sıra dışı düzenleme ve yorumuyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Şef Raushan Baigulakova yönetimindeki konserde, enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı acapella müzik türü ilk defa türkülerle buluştu. Konserde yüzlerce yıldır nesilden nesile aktarılan anonim türküler, acapella tarzındaki düzenlemeleriyle seslendirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 22:30