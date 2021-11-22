FATİH AKBAŞ

“Nafaka parası için Cuma çıkışı para topladı” başlığı ile yayınlanan haberimizin ardından gazetemizi ziyaret eden esnaf İhsan Sırımsı, eski damadı Mehmet Arslan’ın anlattıklarını doğru olmadığını belirtti.

Arslan’ın “kayınpederime nafaka parası yetiştiremiyorum” sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını dile getiren İhsan Sırımsı, “Nafakayı bana değil eşi ve çocuklarına ödüyor. Kayınpederi olarak böyle bir kanuni hakkım zaten yok. Ayrıca onun mallarını icraya verme şansım da yok. 2 çocuğuna toplam 600 lira nafaka ödeyecek onu da icra yoluyla ödüyor. Bu da çocuklarının servis parası bile değil. 600 lirayla 2 tane çocuğun bakımı yapılır mı? 600 lirayla aile mi geçinir? Yalan söylüyor, çıkan haberler gerçekleri yansıtmıyor. Çıkmış bir de şov yapıyor. Sağda solda gezeceğine çocuklarının nafakasını ödesin. Ben 52 yıldır Çorum’da esnaflık yapıyorum. Onun ne parasına ne de nafakasına ihtiyacım var. Onun gibi 10 tanesini beslerim. Benim yaptığım şey kızımın arkasında durmaktır.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 18:49