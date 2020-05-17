Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliğine talipler

II. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası, Ankara Oda seçiminin arkasından il temsilciliklerini atamaya hazırlanıyor.

Optisyen Sultan Gül Candemir, optisyenlik müesseselerinin sesi olmak, birliğin beraberliğin, meslek saygınlığının, işleyişin sağlıklı ve güvenli yürümesi adına, Çorum İli Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliğine aday olduğunu açıkladı.

Sağlam bir kadro ile bu yola çıktığını ve meslek adına atılacak her imzada güven ve özveri ile adım atacaklarını ifade eden Sultan Gül Candemir, bu seçimin II. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin Bey’in ve yönetim kadrosunun oy birliği ile yapılacağını ifade etti.

Ekibinde, Oda kurulmadan önce eski dernek yöneticilerinden Optisyen Yasin Pehlivan ve Optisyen Ercan Görükmez’in de yer aldığını kaydeden Candemir, bilgi birikimi olan, tecrübe sahibi insanlar ile yola çıkmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi.

Candemir, belirli zamanlarda göz taraması gibi etkinliklerin okullar gibi toplu alanlarda yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Sultan Gül Candemir kendi başkanlığında talip oldukları yönetimde 2.Başkan Vekili olarak Yasin Pehlivan, Başkan Yardımcısı olarak da Ercan Görükmez’in göreve gelmeye hazır olduklarını belirtti.

Yönetim kadrosunun atanmasının akabinde, hızlı bir şekilde denetçi optisyenlerin atamasını gerçekleştireceklerini ifade eden Candemir, “Bir an önce işimize bakıp, Çorum’da yönlendirme, haksız rekabet gibi sıkıntılı hususların denetimine başlayacağız. Çorum Optisyenlik Müesseselerine yönetimimize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek, seçim sonucunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)