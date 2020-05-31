Optisyen ve Gözlükçüler Odası yönetimi belli oldu

Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliğine Sultan Gül Candemir atandı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, 2.Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin tarafından Odanın Çorum yönetiminin atamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliğine Sultan Gül Candemir’in Başkan Vekilliğine Yasin Pehlivan’ın, Başkan Yardımcısı olarak da Ercan Görükmez’in atandığı ifade edildi.

Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilcisi Sultan Gül Candemir en kısa sürede optisyenlik müesseselerinde saygınlığın, birliğin beraberliğin yeniden oluşturulması için çaba sarfedeceklerini ve gece gündüz demeden, meslek için çalışacaklarını ifade ederek, “Rızkımızı kazandığımız işletmelerimiz disiplin ve hakkaniyetli bir şekilde iş yapacaklar. Zaman oturma zamanı değil, çalışma zamanıdır” dedi.

“İlerleyen süreçlerde kamu kurumlarında optisyenlikte istihdam ile elimizden gelen bütün mücadelemizi vereceğiz. Hiçbir optisyen arkadaşımızı boşta bırakmamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kanayan yaramız olan reçetesiz ve internetten lens satışlarının önüne bütün kararlılıkla geçip mücadelemizi vereceğiz” diyen Sultan Gül Candemir, “Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu düsturu ile tüm meslektaşlarımızın, hangi sıkıntılı durumları olursa olsun, bizatihi yanlarında olup, ekibim ile sorunları çözmekte öncü olacağız” şeklinde kaydetti.

Candemir, görevi kendilerine uygun gören Cenk Gültekin’e ve bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

Başkan Vekili Yasin Pehlivan da yaptığı açıklamada görevi kendilerine uygun gören 2. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin teşekkür ederek, ilerleyen süreçlerde optisyenlik müesseselerinde haksız rekabet, hasta yönlendirme, açılış-kapanış saatleri ve kanuna uygun olmayan hal ve hareketlerin denetimlerini denetçi optisyenler tarafından sağlanarak, hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

Denetçi optisyenlerin Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odasınca eğitime tabi tutulacaklarını ifade eden ve eğitim sonucunda, başarı gösteren denetçi optisyen adayların, denetçi optisyen kadrosunda göreve başlayacaklarını söyleyen Yasin Pehlivan, kurallara uygun olmayan, etik olmayan her türlü hususun karşısında olacaklarını, kanun ve müfredata uymayan optisyenlik müesseselerinin, ikaz ve akabinde gerekli cezai işleme maruz kalacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:51