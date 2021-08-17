Organik ürün hasadı başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Aydoğan köyünde organik domates, dolma biber, sivri biber, patlıcan ve bamya hasadı başladı.

Aydoğan Köyü Muhtarı Şahan Masaloğlu, “Bin 500 dekar alana ekmiş olduğum buğdaydan verim alamadım. Buğday ekiminin masraflarını çıkarmak için 5 dekar salatalık, 5 dekar sivri biber, 5 dekar dolma biber, 20 dekar domates, 5 dekar bamya, 5 dekar patlıcan olmak üzere 45 dekar alana ekim yaptık” dedi.

“Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tüm çiftçiler gibi bizler de buğdaylarımızdan verim alamadık” diyen Muhtar Masaloğlu, “Alternatif olarak organik domates, dolma biber, sivri biber, patlıcan ve bamya ekimi yaptık. Çok şükür ekimini yaptığımız ürünlerin hasadını yapmaya başladık. Organik ürünlerimizden almak isteyen vatandaşlarımız Aydoğan köyümüzde bulunan tarlamızdan kendileri toplayıp alabilirler" şeklinde konuştu.

(İHA)