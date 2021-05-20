Organize suç örgütlerine en çok operasyon yapılan iller arasındayız

FATİH AKBAŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Temmuz 2016 tarihiden günümüze kadar 307 operasyonda 304 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını TRT Haber ekranlarında yanıtladı.

Soylu, programda 15 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyonların istatistiklerinin yer aldığı tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Çorum, yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısında Türkiye’de ön sıralarda yer aldı. Karadeniz Bölgesi’nde ise en fazla operasyon yapılan il 7 operasyonla Samsun olurken ikinci sırada 6 operasyonla Çorum üçüncü sırada ise 4 operasyonla Zonguldak yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda Türkiye'nin gündemindeki organize suç örgütü tartışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Organize suç örgütlerinin gayrinizami harbin, psikolojik harekatın en önemli aparatlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, “Bunları sadece mafyadan ibaret görmeyin, yani çek senet tahsilatı yaparlar, öyle görmeyin. Türkiye organize suç meselesinde 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün etkin olduğu dönemde onlara yol verdi hem de onları kullandı. Bunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Süleyman Soylu’nun programda gündeme getirdiği istatistiklere göre 15 Temmuz 2016 tarihiden günümüze kadar gerçekleştirilen yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyonların Karadeniz Bölgesi’nde illere göre dağılımı ise şöyle:

“Artvin 1, Rize 0, Bayburt 0, Trabzon 2, Gümüşhane 0, Giresun 3, Ordu 1, Tokat 0, Amasya 1, Samsun 7, Sinop 1, Çorum 6, Kastamonu 1, Bartın 2, Karabük 2, Zonguldak 4, Düzce 0 ve Bolu 1”