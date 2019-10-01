Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakın Ünitesi’nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları 3 kişiye umut oldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin talimatıyla aileyle irtibata geçen Organ Nakli Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Hülya İpek’in onay almasıyla gerçekleşen titiz operasyon, organ bekleyen 3 hastayı hayata bağladı.

Beyin ölümü gerçekleşen Selami Çetinkaya’dan (53) alınan Karaciğer Ankara Şehir Hastanesi’ne, böbrekleri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

Organ Nakli Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Hülya İpek yönetiminde Dr. Öğr. Gör. Güvenç Doğan, Uzman Dr. Fırat Ergül ve Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Murat Çelik’ten oluşan ekibin çabalarıyla aileden alınan onay sonrasında, nakil işlemi için düğmeye basıldı.

Ankara Şehir Hastanesi’nden gelen uzman ekibin hızlı bir şekilde işlemleri tamamlamasının ardından, 3 hastaya umut olmak üzere yola çıkan organlar, hayata tutunmak için organ bağışı bekleyen hastaları hayata bağladı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mest Sezikli, organ bağışının basit bir bağıştan öte hayat kurtaran kutsal bir hediye olduğunu dile getirerek, başta acılı Çetinkaya ailesine teşekkür ederken, süreci baştan sona sağlıklı bir şekilde yöneten Organ Nakli Birimi görevlilerini de kutladı.

Organ naklinin daha da yaygınlaşması ve hayata tutunmak için bekleyen daha çok hastaya umut olması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Başhekim Prof. Dr. Sezikli, herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve organ nakline destek olmaya davet etti.

Organ Nakli Nedir?

Organ nakli, canlıdan canlıya ve kadavradan (ölüden) canlıya yapılan bir operasyondur.

Canlıdan canlıya organ nakli; vücutta artık görevini yerine getiremeyen hayati organların, bir başka insan organı ile yer değiştirmesidir.

Kadavradan canlıya yapılan organ nakli ise; hayati organların işlevini kaybetmesi durumunda, bir başka insan organının onun yerine nakledilmesidir.

Organ Naklindeki Yanlış İnanışlar !

Yaşarken bağışlanabilecek organlar sadece böbrek ve karaciğerin bir kısmıdır. Bir böbreğini ya da karaciğerini bağışlayan insanlar, yarım insan olarak kalır.

Bunun dışında bu insanların sonraki hayatlarında değişik hastalıklara yakalanma risklerinde artış görülür.

Verici ameliyat riskleri, çok yüksektir.

Yaş olarak 65 yaş üzeri olanlar organ bağışlayamaz.

Bu da yanlış bir inanıştır.

Eğer organ sistemlerinde bir sorun yoksa, bu kişiler de 65 yaşın üzerinde dahi olsa organ bağışlayabilir.

Nasıl Bağışçı Olunur?

Bağışçı olmak için ilk önce en yakınlarınıza, hayatınızı kaybettikten sonra “Beyin Ölümünüz” gerçekleşirse eğer, organlarınızın bağışlanmasının istediğini söylemelisiniz.

Bunun dışında, Sağlık Müdürlüğü, Üniversite ve Kamu Hastaneleri’nde bulunan “Organ Bağış Büroları”nda bulunan kartları doldurmalısınız.

Organ Bağışı Caiz Midir? (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı)

Kadavradan organ nakli:

Çağdaş İslâm bilginleri ve fetva kuruluşları, ölüden (kadavra) tedavi maksadıyla organ alınmasına ve hastaya nakledilmesine, çeşitli gerekçelere istinaden cevaz vermişlerdir. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu daha önceki kararlarının yanı sıra 03.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile belli şartların bulunması halinde ölüden diriye organ naklinin caiz olduğuna fetva vermiştir.

Günümüzde kan, doku ve organ nakli, tedavi yolları arasına girmiş bulunmaktadır.

O halde; bazı şartlara uyulmak kaydıyla, hayatı veya hayatî bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, bazı şartlara uyularak kan, doku ve organ nakli yolu ile de tedavinin caiz olması gerekir.

Kıyame Suresi, 3. ve 4. ayetler:

“İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.”



Maide Suresi’nin 32. ayeti:

“Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” ayeti de bu duruma ışık tutmaktadır.