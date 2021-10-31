Orgeneral Arif Çetin Paşa'dan Çorum ziyareti

FATİH BATTAR

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'a geldi.

Orgeneral Çetin'i Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Ankara'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Orgeneral Arif Çetin de iade-i ziyaret için Çorum'a geldi. Çorum'un tarihi yerlerini gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Çetin, Çorum leblebisi yemeyi de ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 20:42