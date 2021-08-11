Orhan Coşkun güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN
MÜSİAD Çorum Şubesi 4. Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Orhan Coşkun, yeniden başkanlığa seçildi.
Anitta Otel’de gerçekleşen genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve MÜSİAD üyeleri katıldı.
Genel kurulun divan başkanlığına Mücahid Ahmet Köksal seçilirken divan üyeliklerine ise Sedat Erişken ile Alparslan Uçar seçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da açılış konuşmaları yapıldı.
Faaliyet raporları, denetleme raporları, gelir-gider tablosunun okunması, faaliyet raporunun okunması ve tahmini bütçenin okunup ibraz edilmesinin ardından da seçime geçildi.
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Orhan Coşkun, yeniden MÜSİAD Çorum Şubesi başkanlığına seçildi.
Orhan Coşkun’un yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Ömer Küçükaltan, Hüseyin Öztürk, Fatih Turbay, Murat Ömer Battal, Alper Tığlı, Ali İlker Tosun, Erdem Arslan, Mustafa Mertek, Orhan Aşık.”
Denetme kurulu ise Ali Dost, Mustafa Çeliköz ve Abdulkadir Karakuş’tan oluştu.
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 19:30