10 Eylül 2022 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı görevden alındı.
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 05:30
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı görevden alındı.
10 Eylül 2022 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı görevden alındı.
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 05:30