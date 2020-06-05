Orhan Temiz’i kaybettik

MURAT KARASU

Çorum futboluna hem kulüp idarecisi hemde hakem komite başkanı olarak büyük hizmetler veren Orhat Temiz (86) (Topal Orhan) vefat etti. Mehmet Temiz’in babası, sanayi esnafından İsmail Temiz’in amcası, Halis Mandacı, Hüseyin Ayvaz, Ali Küçükkanat, Namık Yılmaz ve Emrullah Mandacı’nın kayınpederi ve İl Özel İdarespor’dan Orhan Temiz önceki gece vefat etti.

Çorum futbolunun en eski kulüplerinden olan ve uzun yıllar elde ettiği başarılar ile söz sahibi olan Çorumgücü kulübünün kurucu ismi olan Orhan Temiz futbolculuğun ardından kulüp yöneticisi olarak futbolun içinde olmaya devam etti. Ardından İl Hakem Kurulu Başkanı olarak futbola hizmetini devam ettiren Orhan Temiz gerek kulüp başkanı olarak gerekse Hakem Kurulu Başkanı olarak Çorum’dan bir çok gencin yetişmesinde büyük pay sahibi oldu. Temiz önceki gece tedavi gördüğü Özel Hastane’de hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi dün saat 13.30’da Özel Hastane’den alınarak Hıdırlık Mezarlığı’na getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağı verildi. Cenaze törenine Orhan Temiz’in ailesi yakınları ile spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Çorum HAKİMİYET Gazetesi merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınları ile futbol camiasına başsağlığı diler.