Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kamu  Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri  uyarınca  taşra  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere 2080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda  aranacak  genel  ve  özel  şartlar  ile  diğer  bilgiler  İŞKUR  açık  iş  ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

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