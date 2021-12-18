Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Orman  Genel  Müdürlüğü  taşra  teşkilatında,  3234  sayılı  Orman  Genel  Müdürlüğüne İlişkin  Bazı  Düzenlemeler  Hakkında  Kanunun  Ek  1  inci  maddesi,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmelik  ve  Orman  Genel  Müdürlüğü Personelinin  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylar  24.12.2021-05.01.2022  tarihleri  arasında  http://isealim.ogm.gov.tr  adresindeki sistemden e- Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 05.01.2022 gecesi saat 23:59’da  sona  erecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınıız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel alıyor
Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel alıyor
  1. GÜNCEL