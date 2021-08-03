Orman yangınlarına tepki için fidan diktiler

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileri, orman yangınlarına tepki için TOKİ’de fidan dikti.

Sınıf öğretmeni Abdülbaki Altunay öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler isimlerinin yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdular.

Akdeniz’de orman yangınlarına tepki göstermek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Altunay; “Ülkemizde çıkan orman yangınlarına cevaben bizde çocuklarla beraber böyle bir güzel etkinlik planladık. 25 adet karaçam fidanını toprakla bululturduk ve can sularını verdik. Bu fidanlarımızın takipçisi olacağız. Fidanlarımız büyeyene kadar buraya gelip ilgileneceğiz. Biz yeşili ve doğayı seviyoruz öğrencilerimize de doğa ve ağaç sevgisini aşılamaya devam edeceğiz.” dedi.