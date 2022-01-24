Örnek projeye KADEŞ’ten destek

FATİH BATTAR

KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Çorum Çiğdem Anaokulu’nun geri dönüşüm projesine destek oldu.

Çorum Çiğdem Anaokulu okul bahçesinin, çocukların en iyi şekilde faydalanabileceği bedensel ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacak, etkin kullanılabilir faydalı bir alan haline getirebilmek için geri dönüşüm projesi başlattı.

Çorum Çiğdem Anaokulu’nun başlatmış olduğu geri dönüşüm projesine destek olmak için KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Emine Özten, Başkan Yardımcısı Mustafa Çoksoy ile birlikte öğrenciler biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarını Okul Müdürü Turabi Ağlamaz’a teslim ettiler.

Çorum Çiğdem Anaokulu Müdürü Turabi Ağlamaz, çocukların faydalanabileceği bir alanı oluşturmak için geri dönüşüm projesini okul idaresi ve aile birliğiyle birlikte başlattıklarını söyleyerek, projelerine katkıda bulunan KADEŞ Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü’ne teşekkür etti.

Okul Müdürü Ağlamaz, projeyle ilgili şu ifadelerde bulundu. “Öncelikle okulumuzun boş, kullanılmayan büyük ve güzel bir bahçesi var. Burayı çocuklarımızın en iyi şekilde faydalanabileceği bedensel ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacak etkin kullanılabilir faydalı bir alan haline getirmek okul idaresi ve okul aile birliği olarak ilk ve en önemli amacımız. Bahçemize çocuk trafik eğitim alanı, oyun parkuru ve tarım atölyesi (hobi bahçesi) yapmayı planlıyoruz. Bunun için geri dönüşüm projemize atıklarınızla katkı sağlayarak ve okul aile birliğine makbuz karşılığı bağışta bulunarak bu projelerimizi hayata geçirmek için bizlere katkı sağlayıp yardımcı olabilirsiniz.”