‘Orta düzey makine ve imalat teknolojilerinde iyi yerdeyiz’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin makina ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Türkiye’nin tek üniversitesi olarak, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle sanayii alana önemli destek sunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu ve iletişim uzmanı İsmail Yolcu’nun hazırlayıp sunduğu, Ülke TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Genç Vizyon programına konuk oldu.

Programdaki konuşmasına, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek başlayan Prof. Dr. Öztürk, “Salgın döneminde öğretmenlerimiz öğrencilerinin eğitimi için büyük mücadele veriyor. Şimdiden toplumumuzun güzide mensupları olan öğretmelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Öztürk, yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonuyla, üniversitelerin tek tip üniversite yapısına dönmesinin önüne geçildiğini, hem ülkesine hem de bölgesine artı değer katabilen ve bu sayede girişimci yükseköğretim kurumları olarak önlerini açacak bir açılım gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Malûmunuz köklü üniversitelerimiz araştırma üniversiteleri olarak bir kategoriye oturtuldu. Bir de ihtisaslaşma dediğimiz, 2016’da başlatılan ve 2020 Ocak’ta bizim de dâhil olduğumuz ihtisas üniversiteleri bir şekilde hayata geçirilmiş oldu. Hitit Üniversitesi olarak biz Türkiye’de, bölgemize, Çorum’un güzide sanayi sektörüne ve diğer bağlı sektörlere katkı sunmak üzere makina ve imalat teknolojileri alanında ihtisasımızı 2020 itibarıyla almış olduk. Sahaya yönelik planlamamızı çok ciddi şekilde başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ciddi katkıları, TÜBİTAK Başkanlığı ile yakın müzakereler, TSE Başkanlığı ile yakın temaslarımızla Ankara merkezli misyonumuzun ne olduğunu iyice yerine oturttuk. Öne çıkan misyonumuz şu; Türkiye’de sanayi odaklı ihracat, rekabet gücünü artırıcı 11. Kalkınma Planı’nda altı çizilmiş önemli hususlar var; örneğin savunma sanayimiz, sağlık sektörünü ilgilendiren sanayi alanlarımız, sanayi 4.0 dediğimiz alt yapıda ana metal ve ağır sanayi dediğimiz alanlar, dijital etkileşimi artıran iletişim teknolojileri, bunların hepsi bir altyapı çalışmasıyla, güçlerin birleştirilmesiyle ortaya çıkacak bir potansiyel olduğu 11. Kalkınma Plan’ında ortaya konuldu.”

‘MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİNDE İYİ YERDEYİZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da 2023 vizyonunun yayınladığını anımsatan Prof. Dr. Öztürk, “Orada denildi ki ‘iletişim teknolojileri ve dijitalleşme adına ülkemizin 5 G teknolojilerini yakalayacak, sanayi sektöründe rekabet gücünü artıracak adımlar atılmalı.’ Çorum’da da orta düzey makine ve imalat teknolojilerinde orta düzey teknolojiyi yakalama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye ortalaması yüzde 31. Çorum’da yüzde 36. Yani ortalamamızın üzerinde” diye konuştu.

‘SANAYİMİZİN İHTİYACI OLAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, ortak çalışmayla ve paylaşarak büyümeyi çok önemsediğine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Biz bu şartlarda, bölgedeki diğer üniversitelilerimizle birlikte işbirliği halindeyiz. Samsun’da 19 Mayıs ve Samsun, Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitemiz, Amasya’da Amasya Üniversitemiz, her birinin nitelikli insan gücü olduğu gibi altyapıları da var. Çorum’da Hitit Üniversitesi olarak zaten sanayii alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını başlattık ve ortak tezler üretiyoruz. Sanayimizin ihtiyacı olan araştırma geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Teknoloji transfer merkezimizi hayata geçirdik. Ar-Ge eksikliklerini gidererek önlerini açmaya çalışıyoruz.”

‘ÇORUM’UN POTANSİYELİ YÜKSEK’

Bölgedeki üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknokentler ve organize sanayi bölgeleri ile ne tür işbirliği yapılabileceği konusunda önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Tokat’ta dijitalleşme, Samsun’da havacılıktan tutun da sağlığa kadar, Amasya’da ankastre yapılardan tutun da anahtar teslim makine teçhizatı yapan firmaların bulunduğu alanlara kadar ne tür işbirliği yapılabileceği hususunu ele aldık ve bu anlamda Çorum’un potansiyeli ortada. Adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘YÖK ALDIĞI KARARLARLA ÜNİVERSİTELERİMİZİ MOTİVE ETTİ’

Rektör Prof. Dr. Öztürk, eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu’nun, Çorum’un makina ve imalat teknolojileri alanında orta düzey teknolojiyi yakalama düzeyinin Türkiye ortalamasının üzerinde olmasını çok çarpıcı bulduğunu, teknoloji alanındaki ilerlemenin esas kaynağının ise üniversiteler olduğunu belirtmesi üzerine de şunları söyledi:

“Gençlerimiz çok cevval. Bir gencimizin yüksek lisans tezi beni çok duygulandırdı. Belli metre aralıktan sonra mayın tespiti zor. Dünyada hiçbir yerde henüz o derinliğe ulaşmadan hiçbir zayiat vermeden mayınlı alanda mayınları ortaya çıkaracak bir yüksek lisans tezinden bahsediyorum. Devletimiz gerçekten son 15 yılda büyük imkanlar sundu. Yeni YÖK aldığı kararlarla üniversitelerimizi motive etti. Gençlerimizi duayen eğitimcilerimizle de doğru şekilde kanalize ederek bu ülkenin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Birimizi diğerimizden daha kıymetli ya da kıymetsiz olarak algılamak yerine ortak gücümüzü ortaya koyup memleketimizin geleceği için 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrası için ne yapabileceğimizi ortaya koyduktan sonra bu ülkenin önünde hiçbir şey duramaz.”