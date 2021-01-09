‘Ortak akılla en uygun projeyi hayata geçireceğiz’

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Çimento Fabrikası’nın satın alınması ve kredi kullanımı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verildi.

2021 yılının ilk Belediye Meclis toplantısında konuşan Başkan Aşgın, 2020 yılında çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Hemşehrilerimize çok güzel müjdeler verdik. En son verdiğimiz müjde de Çimento Fabrikasının Belediyemiz tarafından satın alınması idi. Bugün Belediye Meclisimizden de alacağımız yetkiyle de 1 milyon 384 bin m2 bir arsanın Belediyemize devri konusunda resmi işlemleri başlatacağız. Bu işlemleri Ocak ayı içerisinde tamamlamayı umut ediyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, Çimento Fabrikası’nın yeri ile ilgili ortak aklı kullanmak suretiyle en güzel ve en uygun projeyi hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Şehrin ihtiyaç duyduğu projeleri üretmek için alanında uzman kişileri bulduklarını, o projeyi üretecek insanları Belediye Meclisiyle birlikte bularak şehrin önünü açacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “50 yıl, 100 yıl sonra bile konuşulacak bir çalışmaya imza atacağız. Yüzyıl sonra bile Belediye Meclisimiz hayırla yad edilecek. Çimento Fabrikası ile ilgili yaptığımız çalışmamız Çorum’un şehircilik anlamında geleceğine yön verecek son dönemin en önemli müjdelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Çimento Fabrikası’nın satın alınması ve bunun için 100 milyon lira kredi kullanması için Başkan Aşgın’a yetki verilmesini öngören iki madde oy çokluğu ile kabul edildi.