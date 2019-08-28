‘Ortak akılla şehrimiz daha güzel hale gelecek’

Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şahiste Uçar ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.



Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Biz yola çıkarken şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmek için çıktık. Bunu en güzel şekilde yerine getireceğimiz yer ise Kent Konseyi’dir. Yerel kalkınmanın sağlanmasında Kent Konseyi büyük önem taşıyor. Kent Konseyi'ni daha aktif hale getirmek için Buhara Kültür Merkezimizin içerisinde yeni bir yer yapıyoruz. Faaliyetlerini burada sürdürecek. Sendikalarımız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve şehrimizdeki bütün vatandaşlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde şehrimiz için üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir konunun olacağını düşünmüyorum. Ortak akılla şehrimiz daha güzel ve örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum. Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şahiste Uçar hanım efendiye ve Yürütme Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar da, “Belediye Başkanımızın çalışmalarını, hizmetlerini takdirle takip ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında uzun süre görev yaptığı için Kent Konseyi'nin yapısını da çok iyi biliyor. Kent Konseyimiz zaten belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir yapı. Hep birlikte bunu daha güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Nurettin Tatar, Çorum için hazırladıkları projeler hakkında Başkan Aşgın'a bilgiler verdi. (Haber Merkezi)