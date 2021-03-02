Ortaköy Belediyesi mühendis alımı yapacak

Aksaray Ortaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12/04/2021 tarihinde belediyemiz web sayfası www.ortakoy.bel.tr adresinden ve Belediye İlan panosundan ilan edilecektir.

Sınav Şehit Karşı Mahallesi Şehit Mesut Çiftçi Cad. No:44 Ortaköy/Aksaray adresinde, Ortaköy Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonu’nda 14/04/2021 tarihinde saat 10:00’ dan itibaren yapılacaktır.

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