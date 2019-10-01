Ortaköy yolunda  hummalı çalışma

HURŞİT BOZKURT

Ortaköy yolu üzerinde yer alan Büyük Yokuş, Ortaköy yolu kapsamında traşlanmaya devam ediyor. Olumsuz kış şartlarında dik eğimi nedeniyle geçit vermeyen Büyük Yokuşu'nun (Bacakgeren Yokuşu) kotu düşük seviyelere ulaştırılıyor.

Yüklenici firmanın iş makinaları yoğun bir mesaiyle çalışmalarını sürdürürken, çalışma nedeniyle bazı noktalarda geçiş servis yollarından karşılanıyor.

Emirbağ-İbek tarafından yapımı tamamlanan 5 kilometrelik mesafede yol genişliği 11 metreye ulaşırken, Çorum istikametinden başlayan yol çalışmaları tamamlandığında, toplam 24 kilometrelik kısım 11 metrelik yol genişliğine ulaşacak.

Ortaköy başta olmak üzere çevre köylerin yoğun olarak kullandığı Çorum Ortaköy Yolu'nun zorlu bölgesel şartlardan kurtarılıp, daha güvenli ve konforlu bir yol haline getirilmesi amaçlanıyor.