‘Ortaköy’de diş hekimi sıkıntısı yok’

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Çorum’un Ortaköy ilçesinde diş hekimi sıkıntısı yaşanmadığı bildirildi.



‘Ortaköylüler’den diş hekimi talebi’ başlıklı haberimiz üzerine yapılan açıklamada, ilçe halkının mağdur olmaması için haftada bir gün gerçekleştirilen diş polikliniği hizmetlerinin sürdüğü belirtildi.

İlçe pazarının kurulduğu salı günleri açık olan poliklinikte ortalama 40-50 hastaya bakıldığını belirten yetkililer, Ortaköy’e ataması yapılan kadrolu diş hekiminin ise güvenlik soruşturmasının ardından 1,5 aya kadar göreve başlamasının beklendiğini ifade ettiler.

Yetkililer, hastaların mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını sözlerine eklediler.