Ortaköy’de tarihi eser ele geçirildi

Çorum’un Ortaköy ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Ortaköy ilçe merkezinde yaşayan şüpheli bir şahsın tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tek kulplu testi, 10 adet sikke, 1 adet kama, 29 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturmaya başlandığı belirtildi. (Haber Merkezi)