Ortaköy’ün otel hasreti son buluyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ‘Turizm Altyapısın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında Ortaköy’e 12 odalı otel yapılacak.

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Bir Hitit Başkenti Şapinuva Otel’ projesi kapsamında Ortaköy’e içerisinde 12 odası, teras cafesi, kütüphanesi ve zemin kısmında dükkanların bulunduğu bir otel yapılacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir; “İlçemizde misafirlerimizin ve ilçemize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği bir tesisimiz yoktu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımıza projemizi sunduk, onlarda değerlendirmelerini yaparak projemizi kabul ettiler. 60 yıllık ilçemiz için büyük eksikliği hissedilen ve OKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına dahil edilerek ‘Bir Hitit Başkenti Şapinuva Otel’ projesine destek olan başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Osman Varol, Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Tokat TSO Başkanı Ali Çelik, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve yönetim kurulu üyelerine ilçe halkım adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.