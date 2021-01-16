‘OSB’ye yeni yatırımlar için gayret edeceğiz’

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (ÇOSİAD) ziyaret etti.

ÇOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Yaşar Şahin’le bir araya gelen TKDK İl Koordinatörü Yalvaçer, TKDK'nın Çorum'daki faaliyetleri ve 7 Ocak tarihinde çıkılan 10. Başvuru Çağrısı hakkında bilgi verdi.

Yalvaçer, “Organize Sanayi Bölgemizde ÇOSİAD’la birlikte yaptığımız tanıtım çalışmalarının karşılığı olarak 9. çağrıda yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük teveccüh oldu. Bundan sonra da ortak tanıtım çalışmalarıyla yeni yatırımların OSB’de hayat bulması için gayret sarf edeceğiz.” dedi.

10. başvuru çağrı ilanıyla hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerine destek vereceklerini belirten Yalvaçer, “TKDK, 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi için proje çağrısına çıktı. Bu yeni hibe paketiyle süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlar destekleniyor. Yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamaları içeren yatırımların, sektörüne göre değişmekle birlikte 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile 70 oranında destek verilecek.” diye konuştu.

Yalvaçer, yer temini, altyapı hizmeti sunma, ruhsatlandırma gibi konularda işlerin hızlandırılması noktasında her zaman yatırımcıların yanında olduğunu ifade ettiği ÇOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Yaşar Şahin ile personeline teşekkür etti.

‘YATIRIMLARINA HAYAT VERMEK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK’

ÇOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı da, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: “OSB'mizde TKDK'dan destek alarak kurulan, ülke çapında ürünlerini pazarlayan hatta bazıları ihracata bile başlayan 2 süt işleme tesisi, 2 meyve soğuk hava deposu, 2 tıbbi ve aromatik işleme tesisi, 1 mantı üretim işletmesi, 1 leblebi imalathanesi bulunmaktadır. 9. Çağrıda sözleşme imzalama hakkı kazanan birçok yeni işletme var. Kamu kurumlarının STK'larla işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden ve meyvelerinin toplanmaya başlandığını gördüğümüz bu bir araya gelişler bizi de ziyadesiyle memnun etmiş, bundan sonrası için de büyük bir motivasyon sağlamıştır. Çorum OSB'de TKDK desteği alan işletmeleri gördükçe biz de gururlanıyoruz. Bu işletmeleri OSB'mizde çoğaltmak için her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz. OSB'mizde yatırımlarına hayat vermek isteyen herkese kapımız açıktır. Altyapısı hazır yeterince parselimiz var ve TKDK prosedürlerine artık hakim olmuş, işlerin hızlandırılmasına katkı sağlayacak donanımlı personelimizle, her konuda yatırımcıların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni proje çağrısının hayırlı olmasını diliyorum."