Osman Aktı babasını kaybetti

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HAS Parti eski İl Başkanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman Aktı’nın babası Abdullah Aktı (90) vefat etti.

Osman ve Hamza Aktı ile Ayşe Erkut, Şükriye Güler, Sündüs Kut, Fatma Aydemir ve Elmas Bilgin’in babası, Ferhat Kut, Muharrem Aydemir, Mehmet Bilgin, merhum Hasan Güler ve merhum Murat Erkut’un kayınpederi Abdullah Aktı hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün saat 16.00’da Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Abdullah Aktı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.



Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 15:34