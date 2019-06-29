Osman Bolluk’tan veda ziyareti

MURAT ÇETİN

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, gazetemize veda ziyaretinde bulundu. Çorum Şubesi'nin Samsun'a bağlanmasıyla birlikte, Şanlıurfa İl Müdürü olarak görevlendirilen Bolluk, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve Hakimiyet çalışanları ile vedalaştı.

2013 tarihinden itibaren Çorum Basın İlan Kurumu Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Osman Bolluk, alınan yeni kararlar gereği, Çorum Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü'nün müstakil şube müdürlüğünden bağlı şube müdürlüğü olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağını bildirdi.

"Çorum'da görev yapmaktan büyük bir mutluluk duydum, bu süreç içerisinde en ufak bir olumsuzluk yaşamadık. Özellikle basın çalışanları, bizim meslektaşımız, kardeşlerimiz abilerimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyorum, benim hakkım helal olsun herkesten de helallik istiyorum." diyen Osman Bolluk, bundan sonraki görev yeri olan Şanlıurfa'da da her zaman Çorum'u katip edeceğini belirtti.

Şanlıurfa Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak atanan Osman Bolluk, "Kapımız gönlümüz her zaman Çorum'a ve Çorumlu'ya açık olacak." dedi.

Osman Bolluk'un ziyaretinde, gazetemizi ziyaret eden Herihaber İnternet Sitesi Sahibi Mustafa Külcü de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 11:38