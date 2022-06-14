Osman Kürkçü vefat etti

Çorum'un tanınmış esnaflarından, uzun yıllar manifaturacılık yapan Osman Kürkçü (64), hayatını kaybetti.
Kürkçüoğlu Tekstil sahibi Fatih Kürkçü ve Tuğba Bekar'ın babaları, Dündar Bekar'ın kayınpederi Osman Kürkçü, bugün hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 12:53